نائب تركى: تفصيل الجيش على أهواء وزير الدفاع خلوصى أكار

اتهم النائب بحزب الشعب الجمهوري التركي، مراد باقان، الخميس، النظام الحاكم في بلاده بقيادة رجب طيب أردوغان، بإعادة هيكلة القوات المسلحة التركية على «مقاس» وزير الدفاع خلوصي أكار.وفي الوقت الذي تستمر المناقشات حول مشروع قانون أفراد القوات المسلحة التركية، اتهم باقان نظام أردوغان بهيكلة الجيش، «وفقًا لوزير الدفاع خلوصي آكار»، وفقا لموقع «تركيا الآن».وفي كلمة البرلمان التركي، قال: «التشريعات القانونية لا تعني أن الرئيس سلطة مطلقة، فقد جاء عن طريق الانتخاب، ولا يحق له أن يصدر القانون الذي يريده كما يريد، لا يوجد شيء اسمه القوة المطلقة».وأوضح أنه «يجب على الحكومة أن تستمع إلى المعارضة، وتستمع إلى المنظمات غير الحكومية عند سن القوانين»، مشيرًا إلى هيئة الدفاع الوطني تجاهلت الاقتراحات والانتقادات التي قدمها نواب المعارضة بشأن مشروع القانون.وتساءل: «هل يجب الحصول على موافقة القصر في قبول انتقادات المعارضة؟».