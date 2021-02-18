لمواجهة الأمطار.. تخفيض مناسيب المياه بالترع والرياحات

تواصل وزارة الموارد المائية والري، رفع درجة الاستعداد القصوى وإستنفار المعدات والافراد بكافة قطاعات الوزارة، وذلك في إطار خطة الحماية من أخطار الأمطار والسيول خلال الفترة الحالية، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة حتى إنتهاء موسم الأمطار.وبدأت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بقناطر قناطر الدلتا، الخميس، أعمال مواجهة فترة الأمطار ورفع حاله الطوارئ فى فترة الطقس والاضطرابات الجوية التي تمر بها المحافظات حاليًا، حيث تم تخفيض تصرفات ومناسيب المياه بالترع والرياحات الرئيسية وخلف القناطر الكبرى التابعة للإدارة، وذلك لتمكين شبكه الري بالوجه البحري من إستيعاب الأمطار وعدم الإقبال على الري خلال هذه الفترة.من جهته أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة تبذل مجهودات متواصلة على مدار الساعة للاطمئنان على حالة المحطات، وإجراء أعمال الصيانة والعمرات اللازمة لها فى المواعيد المحددة، والإطمئنان على خطوط التغذية الكهربائية المغذية لهذه المحطات، وتوفير وحدات الطوارئ والحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف وتوفير وسائل الإطفاء الذاتي وأعمال الحراسة للمحطات إستعدادًا لموسم الأمطار والسيول.وكشفت نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، عن سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية، اليوم الخميس، بينما تسقط أمطار أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وتمتد إلى بعض محافظات الوجه البحرى وقد تصل إلى القاهرة، غدًا الجمعة.