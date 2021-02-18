«الشباب المصري»: لقاء الرئيس و«الدبيبة» تأكيد على ريادة مصر للمنطقة

قال محمد سيف، مسئول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري، اليوم الخميس، إن لقاء رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، بمثابة تأكيد على زعامة وريادة مصر ودورها المؤثر في المنطقة العربية.وأكد سيف، تعقيبًا على لقاء الرئيس و"الدبيبة"، على أن جهود الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية أعادت لمصر مكانتها في الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بعلاقاتنا القوية مع الدول المجاورة لمصر، مشددا على أن الرئيس السيسي حمى 6 مليون ليبي من الإرهاب والتطرف والأطماع التركية.وأشاد بإدارة مصر الناجحة لملف علاقاتها الخارجية على كافة المستويات خاصة مع الدولة العربية ودول القارة الأفريقية، ومختلف دول العالم، مطالبًا الشعب المصري بالوقوف خلف قياداته السياسية لمواجهة التحديات الحالية داخليًا وخارجيًا.