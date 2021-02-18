وزير الزراعة يكلف مركز الصحراء بدعم مزارعي المناطق الصحراوية

تفقد مركز بحوث الصحراء معظم المزارعين بالمناطق الحدودية من خلال محطاته البحثية المنتشرة بجميع محافظات مصر الصحراوية.وصرح الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، بأن المحطات البحثية التابعة للمركز قامت على الفور بمتابعة الزراعات التي توجد في نطاق كل محطة وتقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين لتجنب أضرار موجة الطقس الحالية، ففي مطروح قام مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع للمركز بتكثيف فرق تطهير الأبار لاستيعاب معظم مياه الأمطار للاستفادة منها خلال فترات الجفاف، كما تم المرور على كافة السدود الحجرية والترابية وتوجيه البدو بضرورة المشاركة في إعادة تأهيل تلك السدود بعد موجة الطقس الحالية، وفي واحة سيوة قام الباحثين بالمحطة بالمرور على المزارعين للاطمئنان على زراعات البرسيم والقمح والزيتون بالواحة وتقديم النصح والإرشاد للمزارعين بضرورة ري الزراعات للتخفيف من شدة البرودة والصقيع التي تعرضت لها واحة سيوة.وفي شمال سيناء، قامت الفرق البحثية بمحطتي جنوب القنطرة ومحطة بحوث شمال سيناء ببالوظة بالمرور على الزراعات المكشوفة والمحمية وتقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين، وتم إرشاد المزارعين بضرورة رش المغذيات والأحماض الأمينية وكذا رش مركبات تحتوي على سلسكات بوتاسيوم لكافة الزراعات، لإحداث الاتزان بين النبات والجو مع ضرورة إحكام وغلق كافة منافذ الصوب الزراعية للحفاظ على الزراعات داخل الصوب من شدة الرياح التي تعرضت لها المحافظة خلال موجة الطقس السيئ.وفي محافظة جنوب سيناء، قامت المحطة البحثية بجنوب سيناء بتقديم كافة الدعم الفني والإرشادي للمزارعين بنطاق المحطة، حيث وفرت المحطة مسبقًا للمزارعين كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالأرصاد الجوية والتنبؤات المستقبلية للتغيرات المناخية لتجنب موجات الطقس السيئ كما قامت المحطة بتفقد الزراعات داخل الوديان للوقوف على مدى الأضرار التي لحقت بالمزارعين نتيجة السيول التي تعرضت لها معظم الوديان وأثرت بدورها على بعض الزراعات وعلى الفور قامت المحطة بتوفير شتلات بديلة لأشجار الزيتون والليمون للمزارعين تعويضًا للأشجار التي أتلفتها السيول خلال موجة الطقس الحالية، وأفاد زغلول بأن الفرق البحثية مستمرة في عمليات المتابعة والتنسيق والتواصل مع كافة المزارعين والمجتمع المدني لمتابعة الموقف الحالي لموجة الطقس الحالية وتلافي أي أثار محتملة لهذه الموجة مستقبلا.