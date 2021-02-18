مشروع قانون جديد بالبرلمان لصرف معاش للفلاحين

أعلن النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، عن اعتزامه تقديم مشروع قانون لدعم المزارعين ويتضمن النص على منحهم الحق في الحصول على معاش عند بلوغهم سن التقاعد، مشيرًا إلى أن الفلاحون يعانون كثيرًا ولا يجدون مايكفيهم في حالات العجز أو المرض أو بلوغ سن التقاعد فاعتمادهم الأساسي على الزراعة لا يكفل لهم حياة كريمة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الزراعة.وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه يضع اللمسات النهائية للقانون وجمع 60 توقيعًا عليه تمهيدًا لتقديمه للمجلس، مشيرًا إلى أحقية الفلاحين في تأمين صحي شامل وكافة الامتيازات التي يحصل عليها الموظفون بالدولة باعتبارهم يسهمون بجهدهم في الإنتاج الزراعي.