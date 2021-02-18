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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بأسلوب التتبع أمام البنوك.. حبس المتهمين بسرقة المواطنين ببدر

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:34 م
حبس المتهمين
حبس المتهمين
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس شخصين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تتبع المواطنين من أمام البنوك وسرقتهم بمدينة بدر بمحافظة القاهرة.

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، يفيد بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من فرع أحد البنوك الكائن بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية قام بركن السيارة ملكه أمام العقار سكنه، وعقب عودته اكتشف كسر حقيبة السيارة وسرقة مبلغ مالي من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها ملك أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية، وله معلومات جنائية وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

و عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب التتبع من أمام البنوك، بالاشتراك مع أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية- له معلومات جنائية، حيث أمكن ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها.

وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنهما، ومبلغ مالي من متحصلات وقائع سرقة أخرى وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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