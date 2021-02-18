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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أول صورة لأشلاء جثمان متحلل تم العثور عليه بأحد شواطئ النجيلة

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:33 م
جثمان متحلل
جثمان متحلل
ياسمين شعيب
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حصلت "الدستور" على أول صورة لأشلاء جثمان الشاب المتحللة التي عثر عليها أهالي منطقة الزغيرات التابعة لمدينة النجيلة غرب مطروح.

وقال مصدر للدستور، إن الجثمان لشاب يدعى "محمد م ع" من أسيوط مركز منفلوط قرية بنى شعران مواليد عام 1991.

وأكد أن منذ قرابة ال 25 يوما تم ضبط مركب هجرة غير شرعية بين مدينتي براني والسلوم وعلى متنها 34 شخصا، حيث قام أحدهم بالهروب عبر البحر.

وأشار إلى أنه تم معاينة أشلاء الجثمان، وسيتم نقله إلى ثلاجة حفظ الجثامين بمستشفى مطروح العام تحت تصرف النيابة العامة.

وكان عثر أهالي قرية الزغيرات التابعة لمدينة النجيلة غرب مطروح، منذ قليل، على جثمان متحلل لشاب، وذلك أثناء تواجد الأهالي في أحد الشواطئ.

واتصل الأهالي بالنجدة والإسعاف، الذين وصلوا إلى الشاطئ وبعد معاينة الجثمان من قبل الأجهزة الأمنية تبين أنه لشاب مجهول الهوية والمعالم.

وأكد مصدر أمني أن الجثمان في حالة تحلل، وبه تأكل من الأطراف والوجه، وتم تحرير المحضر اللازم ووضع الجثمان تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

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