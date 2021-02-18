الأب يوحنا سعد يتحدث عن قراءات أمشير في «عظات وتأملات» (فيديو)
الخميس 18/فبراير/2021 - 03:12 م
جرجس صفوتطباعة
أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "عظات وتأملات".
وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن قراءات الأحد الثاني من شهر أمشير تحت شعار "نظرة إلهية"، والتي تحدث خلالها الأب يوحنا سعد. اضغط
وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن قراءات الأحد الثاني من شهر أمشير تحت شعار "نظرة إلهية"، والتي تحدث خلالها الأب يوحنا سعد. اضغط