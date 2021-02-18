أحمد يونس يبدأ تسجيل موسم جديد من «عمارة الحاج رمضان»

بدأ أحمد يونس في تسجيل وتصوير حلقات الموسم السادس من برنامجه الرمضاني "عمارة الحاج رمضان"، المقرر إذاعته على الراديو 9090 خلال شهر رمضان المبارك، وتم بدء التسجيل في محافظات الصعيد ويستعد للسفر لعدد من المحافظات الأخرى خلال الفترة القادمة.وعن برنامج "عمارة الحاج رمضان"، الذي يقدمه للسنة السادسة على التوالي على الراديو 9090، قال أحمد يونس إنه أصبح تقليدا رمضانيا ارتبط به الجميع وأولهم هو، حيث ينقل من خلاله الأجواء الرمضانية في مختلف البيوت والشوارع المصرية.