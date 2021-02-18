«النجاح» محور أحدث حلقات «كل يوم آية» بـ«الكاثوليكية»

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كل يوم آية".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن النجاح، وذلك تحت شعار: "إنّ إله السّماء يعطينا النّجاح، ونحن عبيده نقوم ونبني" (سفر نحميا 20:2).