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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين: بدء الإنتاج المشترك للقاح كورونا في الخارج قريبًا

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:45 م
دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
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قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إن الإنتاج المشترك للقاحات ضد "كورونا" في الخارج سيبدأ خلال الأيام القادمة.

وأضاف بيسكوف، اليوم الخميس: "بالنسبة للطلب على اللقاح الروسي في الخارج، فإنه مرتفع للغاية لدرجة أنه يتجاوز الطاقة الإنتاجية بشكل كبير.. لهذا السبب يجرى العمل النشط الآن لإطلاقه، وفي الأيام القليلة المقبلة سيبدأ إنتاج اللقاح الروسي في عدد من البلدان الأجنبية".

وردًا على سؤال لماذا تبيع روسيا ملايين الجرعات من لقاح "سبوتنيك V" بالخارج، ولكن التطعيم داخل البلاد بطيء نوعًا ما، قال: "سيغطي الإنتاج في عدد من البلدان الأجنبية احتياجات هذه الدول، ويعمل إنتاجنا المحلي للسوق المحلية.. الأولوية المطلقة هي سوقنا المحلية وصحة مواطني روسيا".

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كورونا" في أغسطس الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول (سبوتنيك V) ويطوره مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم (إيبيفاك كورونا) يطوره مركز "فيكتور" الحكومي.

وبدأ تطعيم المواطنين الروس باللقاح، الذي أطلق عليه (سبوتنيك V) نسبة إلى أول قمر اصطناعي أطلقه الاتحاد السوفياتي في 1957، مطلع ديسمبر الماضي.

ووقعت روسيا شراكات مع الصين والبرازيل وكوريا الجنوبية، وساهمت الهند بإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح (سبوتنيك V).

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