الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى عيد القديسة جيرترود كومنسولي

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الخميس، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديسة جيرترود كومنسولي.قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنها ولدت في مدينة بينيو بإيطاليا يوم 18 يناير عام 1847م. نالت سر العماد المقدس في نفس يوم ميلادها باسم كاترينا، التحقت بمعهد بنات المحبة. اضطرت لمغادرة المعهد بسبب مرضها، عملت كخادمة بعد وفاه والدها.وأضاف: "عام 1867م انضمت الى رهبانية القديسة أنجيلا ميريسي، وبعد ذلك قررت أن تؤسس معهد باسم راهبات القربان المقدس. وأتمت القديسة جيرترود رسالتها، في مختلف البيئات التي عملت فيها. رقدت في الرب يوم 18 فبراير عام 1903م. أعلنها مكرمة البابا يوحنا الثالث والعشرون وقال إنها بطلة الفضائل المسيحية، وقام بتطويبها البابا يوحنا بولس الثاني في الأول من أكتوبر عام 1989م. وأعلن قداستها البابا بنديكتوس السادس عشر في الأحد الثالث بعد الفصح الموافق 26 أبريل عام 2009م".