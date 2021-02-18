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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو: انطلاق تجارب سريرية دولية للقاح «سبوتنيك لايت» الروسي

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:50 م
جريدة الدستور
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أفاد عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، بأن التجارب السريرية الدولية للقاح "سبوتنيك لايت" الروسي المضاد لفيروس كورونا، ستنطلق اليوم الخميس.

وقال سوبيانين: "سنبدأ اليوم التجارب السريرية الدولية للقاح (سبوتنيك لايت)"، لافتا إلى أن العقار الجديد الذي تم اختراعه في معهد "جاماليا" بموسكو يهدف إلى إزالة النقص الرئيسي للقاح "سبوتنيك V" المتمثل في وجود مرحلتين للقاح يتم إعطاؤهما للناس بفارق عدة أسابيع.

وأضاف أن "تطعيم الناس باستخدام لقاح (سبوتنيك لايت) سيتطلب زيارة واحدة فقط إلى المستشفى"، مشيرًا إلى أن ظهور المناعة ضد كورونا يبدأ بعد أسبوع واحد من التلقيح، وتبلغ ذروتها بعد 4 أسابيع.

وأوضح أن الجزء الروسي من التجارب السريرية سيجري بموسكو في 10 مستشفيات، ويمكن أن يشارك فيها كل مواطن بالغ من العمر 18 عامًا، في حال عدم تطعيمه سابقًا بلقاح "سبوتنيك V".

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