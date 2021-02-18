تشكيل روابط لمستخدمي الري الحديث ورفع الزمامات على «جوجل»

ينفذ قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري، المشروع القومي لتحديث نظم الرى الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه، وهو ما سيؤدى لزيادة ربحية المزارع، كما سينعكس استخدام هذه المنظومة إيجابيًا على عملية إدارة وتوزيع المياه فى مصر بدرجة عالية.وعقد الدكتور مؤمن الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائي بوزارة الموارد المائية والري، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس، مع مديري عموم التوجيه المائي بالأقاليم والإدارة المركزية والمكتب الفني، لاستعراض ومناقشة تطورات خطة تشكيل الروابط وخطة الري الحديث ورفع الزمامات المطبق بها الرى الحديث على تطبيق جوجل، بالإضافة إلى موقف قرار ضم فرق عمل التوجيه المائي والتى تقوم بعملها ضمن المشروعات القومية التي تقوم بها الوزارة.كما تابعت الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظات القناة، أعمال تحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر، وذلك في الأراضي القديمة بمنطقة المحسمة بالإسماعلية، مع تشجيع المزارعين على سرعة التحول للري الحديث لمميزاتة في توفير المياة والاسمدة والايدي العاملة وزيادة الإنتاجية وزيادة دخل المزارع.من جهته، قال الدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الرى بوزارة الموارد المائية والري، إنه تم البدأ في تنفيذ عدة مشروعات لتطوير الرى بالطرق التقليدية فى عدة محافظات، وذلك لتحسين دخل المزارعين، بالإضافة إلى توفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه، مشيرا لـ"الدستور"، إلى أنها تستهدف زيادة المشاركة بين المنتفعين في إدارة وصيانة شبكات الري عن طريق روابط مستخدمي المياه، بالإضافة إلى ترشيد استخدام المياه.