وكيل «تعليم الغربية» يناقش آخر الاستعدادات لامتحانات التيرم الأول

عقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الخميس، اجتماعًا بكل من مدير عام التعليم العام، ومدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، ومدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية.وذلك لمناقشة آخرالاستعدادات الخاصة لعقد امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2020 2021، للصفين الأول والثاني الثانوي، ومراجعة جاهزية البنية التحتية بجميع المدارس سواء في مدارس التعليم العام أو الخاص، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.وأكد حسن، خلال الاجتماع على عقد لجان الامتحان وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان حسن سير الامتحان في أيامه المحددة وفقًا لجدول الامتحانات الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم.