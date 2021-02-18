احالة متهمين بسرقة 11 «توك توك» بالمرج

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، إحالة المتهمين بـسرقة التكاتك، بدائرة قسم شرطة المرج للمحاكمة العاجلة.وتبين من التحقيقات قيام «أ.س» و«ح.أ»، عاطلين، بارتكابهما جرائم سرقة التكاتك بأسلوب المفتاح المصطنع بمنطقة المرج، وأقر المتهمان بسرقة 11 «توك توك» بذات الأسلوب، وقاما بتغيير ملامحها تمهيدًا لبيعها.كان قسم شرطة المرج تلقى بلاغات مفادها سرقة التكاتك، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقرا بارتكاب وقائع السرقة وأرشدا عن مكان باقى التكاتك المسروقة.تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.