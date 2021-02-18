خروج سيدات معمرات من عزل قنا العام

أعلن الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، خروج 3 حالات من مستشفى قنا العام، صباح اليوم الخميس، وذلك عقب تعافيهن من الإصابة بفيروس كورونا، من بينهن سيدة تبلغ من العمر 97 عامًا كانت قد أصيبت بفيروس كورونا وتم دخولها إلى المستشفى، حيث قام الفريق الطبي بمتابعة الحالة، واتخاذ كافة الإجراءات المتبعة طبقا لبروتوكول وزارة الصحة في التعامل مع مصابي كورونا.



وذكرت الدكتورة إنجي خلف نائب مدير المستشفى، مسئول قسم العزل بالمستشفى، أن السيدة حالتها الصحية قد تحسنت وبصورة جيدة عقب تأكد سلبية المسحات لها، لافتًا إلى خروج سيدة تبلغ من العمر 76 عامًا، والأخرى 69 عامًا، وذلك عقب تعافيهما وسلبية التحاليل الخاصة بهما.



فيما ودع وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة قنا، والدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، المريضات عقب تعافيهن من الفيروس بالورود من داخل المستشفى.