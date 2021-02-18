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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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تكنولوجيا
الباز: المجتمع يعاني من أزمات نفسية بسبب الزيادة السكانية
الخميس 18/فبراير/2021 - 02:17 م
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن المجتمع المصري يعاني من أزمات نفسية بسبب الزيادة السكانية.
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