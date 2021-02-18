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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مجلس وزراء الداخلية العرب يناقش كيفية التعامل الأمني مع السائحين

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:18 م
مجلس وزراء الداخلية
مجلس وزراء الداخلية العرب
مريم جبل - عمرو المزيدي
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انطلقت اليوم الخميس، جلسات المؤتمر العربي التاسع للمسؤولين عن الأمن السياحي المنعقد عبر الدائرة التلفزيونية بحضور كلا من العميد شرطة سيف الدين أحمد الحاج رئيس المؤتمـر والدكتورة دينا الظاهر مديرة إدارة السياحة بجامعة الدول العربية وأعضاء الوفود العربية.

واستهلت الجلسة بكلمة الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب حيث قال: تُناقشون اليوم عددًا من المواضيع المهمة يأتي في مقدمتها التعامل الأمني مع السياح لمواجهة انتشار الفيروسات والأوبئة ويأتي إدراج هذا الموضوع على جدول أعمالكم في خضم الانتشار الواسع لجائحة كوفيد 19 التي تضطلع أجهزة الأمن بدور بارز في مواجهتها.

وأضاف كومان: كما يأتي إدراج هذا الموضوع في سياق حرص الأمانة العامة على أن تتم مناقشة التدابير التي تتخذها القطاعات الأمنية المختلفة كلٌ في ما يخصه للتعامل مع الوضع الوبائي.

وأشار كومان إلى أن هذا الموضوع محل اهتمام من قبل عدة اجتماعات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مؤتمر رؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية الذي استعرض أول أمس الثلاثاء تجارب الدول الأعضاء للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد داخل هذه المؤسسات.

وأضاف أمين وزراء الداخلية العرب: كما ستكون تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الأمن العربي ودور مختلف القطاعات الأمنية وأجهزة الحماية المدنية في مواجهتها الموضوع الرئيس في جدول أعمال المؤتمر المقبل لقادة الشرطة والأمن العرب المزمع عقده في النصف الثاني من شهر مايو القادم.

وتابع: من شأن مناقشتكم لموضوع التعامل مع السياح لمواجهة انتشار الفيروسات والأوبئة أن يكون مناسبة لتقاسم الممارسات الفضلى بين الدول الأعضاء لا فقط في سياق هذه الجائحة وإنما كذلك في إطار تدبير وإدارة ما قد يحمله المستقبل – لا قدر الله – من جوائح وأزمات.

وقال: يتقاطع هذا الموضوع مع البند السادس من جدول أعمالكم المتعلق بالتعاون والتنسيق بين جهاز الأمن السياحي وأجهزة الدولة في الأزمات السياحية، الذي تبرز أهميته الحقيقية عندما نضع في الحسبان هشاشة قطاع السياحة وسرعة تأثره بأي انفلات أمني أو خلل في الاستقرار، وهو ما يجعل المرافق السياحية هدفا مفضلا للتنظيمات الإرهابية.

وأكد أن المهددات التي تترصد السياحة وأمنها، والتي ما تنفك تتجدد باستمرار هي ما يبرر الموضوع الرابع في جدول الأعمال المتعلق بأسس اختيار وتدريب وتأهيل العاملين في شرطة السياحة، ذلك أن نجاعة الأمن السياحي تكمن أولا في اختيار عناصر لديها قابلية للتعامل مع هذه التهديدات ثم إكسابها المهارات النوعية - من خلال التدريب والتأهيل المناسبين - للتعامل مع مختلف الأوضاع.

وأكد كومان أن الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية والعالم أجمع من جراء فيروس كورونا المستجد، والأزمات المختلفة التي تعيق حركة السفر والسياحة تقتضي منا اليوم العمل على تكريس الجذب السياحي من خلال توفير الأمان للسائحين وتعزيز ثقتهم بالأمن السياحي.

وأشار إلى إن إنشاء تطبيق على الهواتف الذكية لخدمات الأمن السياحي وسيلة لتسهيل التواصل مع السياح - وهو موضوع البند الثالث من جدول الأعمال - ومن شأنها أن تُرسي لديهم الشعور بالطمأنينة والسلام.

وأكد أن التعاون الوثيق بين الأمن السياحي والقائمين على قطاع السياحة شرطٌ ضروري لنجاح السياحة وقيامها بدورها في دعم الاقتصاد الوطني وخلق الثروة وتوفير فرص العمل. وإن إيمان مجلس وزراء الداخلية العرب بهذه الحقيقة هو ما جعله يحرص على تعزيز التعاون مع الهيئات المعنية بالسياحة في جامعة الدول العربية وعلى رأسها المجلس الوزاري العربي للسياحة والمنظمة العربية للسياحة.

ولفت كومان إلى أن هذا التعاون أثمر عن نتائج إيجابية منها الملتقى الدوري للأمن السياحي الذي بات مناسبةً هامة تجمع خبراء وزارات الداخلية والسياحة في الدول العربية والفاعلين في القطاع السياحي.

وقال: نعمل الآن بالتعاون مع الجامعة الموقرة على وضع استراتيجية عربية للأمن السياحي أساسها الاستراتيجية النموذجية الصادرة عن مؤتمركم الثالث عام 2008م، وعلى وضع قانون عربي استرشادي لحماية الآثار والتراث الوطني، تنفيذا للتوصية الصادرة عن مؤتمركم السابع عام 2016م، تقديرا لدور تلك الآثار في تعزيز الجذب السياحي وحمايةً لها من السرقة والاتلاف.

وأضاف أمين مجلس وزراء الداخلية العرب: اسمحوا لي بهذه المناسبة أن أرحب بممثلي إدارة السياحة في الجامعة العربية والمنظمة العربية للسياحة الذين يشاركون معنا اليوم في هذا المؤتمر، حرصا منهم على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الجانبين.

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