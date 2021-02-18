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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرعاية الصحية: 3.2 مليار جنيه فاتورة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:41 م
الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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هيئة الرعاية الصحية تعلن تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء

الرعاية الصحية: 3.2 مليار جنيه فاتورة إطلاق المنظومة بمحافظة جنوب سيناء


السبكي: 83% نسبة تسجيل المواطنين بالمنظومة بجنوب سيناء

كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزيرة الصحة والسكان والمشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل، عن إجراء الفحص الطبي الشامل لـ48.7 ألف منتفع بمحافظة جنوب سيناء بواقع 56% من إجمالي سكان المحافظة البالغ عددهم 104.8 ألف مواطن.

يأتي ذلك في إطار الإطلاق التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، كواحدة من المحافظات الثلاث التي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدشين المنظومة بها في 16 من فبراير الجاري.

وأوضح السبكي أن أهالي محافظة جنوب سيناء "أرض الفيروز" من أكثر المحافظات تسجيلًا فى منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث بلغت نسبة تسجيل المواطنين بالمنظومة بالمحافظة 83% من إجمالي سكان المحافظة حتى الآن، وذلك بواقع 86.8 ألف مواطن من أهالي جنوب سيناء تم تسجيلهم بالمنظومة منذ بدء التسجيل بكل محافظات المرحلة الأولى في أكتوبر 2019 وحتى الآن.

وأضاف أن التشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة جنوب سيناء شمل 10 وحدات ومراكز صحية، بالإضافة إلى مستشفيي أبورديس المركزي وشرم الشيخ الدولي، حيث تتبع هذه المنشآت الصحية 8 إدارات صحية تغطي كل أرجاء محافظة جنوب سيناء، وهم إدارات (الطور، شرم الشيخ، رأس سدر، أبوزنيمة، نويبع، أبورديس، سانت كاترين، دهب)، مشيرًا إلى أن تكلفة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغيرالطبية والتشغيل التجريبي للمحافظة بلغت 3.28 مليار جنيه.

وأكد أن محافظة جنوب سيناء ستكون أحد أهم مقاصد السياحة العلاجية على مستوى كل محافظات الجمهورية، بعد الانتهاء من تطبيق المنظومة الصحية الكاملة بها، لافتًا إلى إطلاق شعار «نرعاك في مصر» كعلامة تجارية للسياحة العلاجية بالمستشفيات التي تؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية بكل محافظات المرحلة الأولى للمنظومة، والتي سيتم التسويق لها بشكل احترافي وعالمي، مشيرًا إلى الاستفادة من إمكانيات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في تقديم الرعاية الطبية المتميزة للوافدين إلى الدولة المصرية، خاصة بالمحافظات الأكثر جذبًا للسائحين، جنبًا إلى خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بما يسهم في تعدد الموارد الذاتية للهيئة ومنشآتها وبما يعود بالنفع على المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ويزيد من قدرة الهيئة في تعزيز مستوى الخدمات الصحية وتعزيز بيئة العمل الداخلية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن الوضع العالمي حاليًا يعد نقطة قوة لصالح مصر في استقطاب السائحين من كل بلدان العالم بغرض العلاج لا سيما بعد تأثر الأنظمة الصحية في عدد كبير من دول العالم بجائحة فيروس كورونا المستجد في ظل تماسك النظام الصحي المصري، والذي كان لن يتأتى إلا بتكاتف كل الجهود ممثلة في وزارة الصحة والسكان وكل الجهات المعنية بالشأن الصحي في مصر وبدعم القيادة السياسية الرشيدة.

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