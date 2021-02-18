الأنبا توما والأنبا يوسف يتفقدان مشروعات مطرانية سوهاج بالغردقة

توجه صاحبا النيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، والأنبا يوسف أبوالخير، المطران الشرفي للإيبارشية، في زيارة تفقدية لمدينة الغردقة.وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه جاء ذلك بمرافقة الأب أرميا عياد، والأب يوأنس صابر، والدكتور مايكل كمال.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ذلك يأتي في إطار تفقد مشروعات المطرانية بالمحافظة.