السبت.. نادي سينما الكارتون المصري بالهناجر

تقيم سينما الهناجر بساحة الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثانية عشرة ظهر السبت المقبل، نادي سينما "الكارتون المصري"، والذي يقام في السبت الثالث من كل شهر، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية.حيث يعرض فيلم "الدليل" للكاتب الكبير محمد المخزنجي، إخراج نسرين عزالدين، ويدور حول عائلة "زيزو" وأصدقائه في الإسكندرية ومغامراتهم الشيقة، كما يعرض فيلم "خطوط ودوائر"، تأليف وإخراج الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول، فيلم "عصفور يجد عشًا" إخراج مها عبدالرازق، كما نتعرف علي بانوراما "فصول السنة" مع الفنانة ليلي مكين.ثم يحكي لنا الأراجوز قصتين من الأدب الصيني مع الكمبيوتر والماوس، كما يعرض فيلم "مملكة النحل" للمخرجة عطية عادل خيري الذي يستعرض هزيمة جيش الجراد الذي هاجم مزرعة النحل، وفيلم "كتاب الأمثال" للمخرج حسن عبدالغني، وأخيرًا فيلم "دعاء" إخراج حسين النمر.