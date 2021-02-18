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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

اللأنبا باخوم يشارك في لقاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:15 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في لقاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، من أعماق قلبي اشكركم، واشكر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وبرنامج "سفراء الأزهر أونلاين"، لدعوتي لهذا اللقاء حول "حوار السلام والطمأنينة.

وتابع النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، " لقاؤنا يهدف لوضع خطة عمل مشتركة لتفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية، تلك الوثيقة، الميثاق بين الكنيسة الكاثوليكية في شخص قداسة البابا فرنسيس، والأزهر الشريف في شخص الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وفيها نجد أسس ومبادئ إنسانية تنبع من ايمان عميق بالله واحد ورب واحد لكل البشرية، نعم نحن اخوة لان لنا اب واحد".

وأكمل الأنبا باخوم" يطيب لي لن اذكر بعض المبادئ التي تساهم في نشر القيم والعيش المشترك، ن التعاليم الصحيحة للأديان تدعو إلى التمسك بقيم السلام وإعلاء قيم التعارف المتبادل والأخوة الإنسانية والعيش المشترك.،هذه التعاليم تنبع من الاعتراف بحرية الانسان وحقه في اعتقاداه وفكره وتعبيره وممارسة ايمانه، فيما لا يضر الاخر".

وأردف:" التعاليم الصحيحة للأديان تنبع من الاعتراف بأن التعددية والاختلاف في الدين واللون والجنس والعرق واللغة هو واقع لا يمكن انكاره، وهذا الواقع يصبح فرصة وإمكانية كي يحقق الانسان ذاته، يتعرف ويحب الاخر، يحترم ويقدر من هو مختلف عنه، وبالتالي إكراه الناس على دين بعينه أو ثقافة محددة، أو فرض أسلوب حضاري هو أولا ضد الإنسانية نفسها وضد حكمة الله".

واستطرد:" التعاليم الدينية الصحيحة تحث على أن العدل القائم على الرحمة هو السبيل الواجب اتباعه للوصول إلى حياة كريمة، يحق لكل إنسان أن يحياها، وان اول خطوات الظلم المظلمة هو التطرف الفكري والتعصب حتى في الايمان: الله لا يحتاج الى انسان يدافع عنه، الله اذا احتاج وهو لا يحتاج، يحتاج الى انسان يدافع عن أخيه الانسان".


واكمل:"التعاليم الدينية الصحيحة تشجع على أن الحوار والتفاهم ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر والتعايش بين الناس، هو بداية مسيرة لاحتواء كثير من المشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية التي تحاصر جزءا كبيرا من البشر".

واضاف:" هذا الحوار يعني التلاقي في المساحة الهائلة للقيم الروحية والإنسانية والاجتماعية المشتركة، واستثمار ذلك في نشر الأخلاق والفضائل العليا التي تدعو إليها الأديان، وتجنب الجدل العقيم.

واختتم:" في الختام أؤكد ان التعاليم الدينية الصحيحة هي الوسيلة الفعالة لكي يحملُ الإيمانُ المؤمنَ على أن يَرَى في الآخَر أخًا له، عليه أن يُؤازرَه ويُحبَّه. احبائي كم أتمنى ان ننهي لقاؤنا اليوم بقرارات لأعمال مشتركة، لوضع خطة ورؤية، نتعاون فيها سويا كلجنة اسقفية للإعلام معكم جميعا لكي تفعل هذه الوثيقة على ارض الواقع".

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