ضبط 692 كيلو مصنعات لحوم و1500 كيلو أسماك فاسدة بالإسماعيلية

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، عدة حملات تفتيشية تحت إشراف الدكتور حامد الأقنص، مدير عام المديرية، تفعيلًا لقرارات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بضرورة شن حملات مستمرة علي محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والأسماك والمجازر للتأكد من صلاحية المعروض وصلاحيته للاستهلاك الآدمي.وأسفرت الحملة عن إعدام 310 كجم من فيليه الدجاج بأحد المجازر وضبط 692 كجم مصنعات لحوم و1500 كجم من الأسماك غير الصالحة فاسدة ظاهريًا وتم تحرير 4 محاضر بأماكن متفرقة بعدة منافذ.كما وردت شكوي إلي الرقابة التموينية بوجود لحوم بدون أختام بأحد محال الجزارة بنطاق حي السلام بشارع الدقهلية وبناءً عليها قامت لجنة مشكلة من الدكتور أحمد الجارحي، مدير إدارة المجازر والتفتيش والدكتور محمد السيد، طبيب بإدارة الصحة العامة والمجازر، وعبد الحميد حسين، رئيس الرقابة التموينية نتج عنها ضبط 60 كجم من اللحوم البقرية البيضاء بالعظم لا يوجد عليها أختام تدل علي أنها ذبحت في المجازر الحكومية، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ علي المضبوطات وعمل محضر بذلك.تأتي هذه الحملات مع التأكيد علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد، وتأكيدًا لكافة الجهود المبذولة لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية كافة المعروضات لاستهلاك مواطني الإسماعيلية.