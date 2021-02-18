المجلس القومي حقوق الإنسان يُطلق موقعه الإلكتروني الجديد

أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن إطلاق موقعه الإلكتروني الجديد "www.nchr.eg"، وذلك في إطار تطوير عمل المجلس استكمالًا لخطته في نشر ثقافة حقوق الإنسان.وحرص المجلس على إنشاء موقع إلكتروني جذاب وسهل الاستخدام ومتاح لجميع أطياف المجتمع المصري، حيث متاح للأشخاص ذوي الإعاقة، كما يخاطب الأطفال دون سن 18 عامًا، ويعرفهم بمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان الأساسية.هذا فضلًا عن إتاحة كافة تقارير وإصدارات وأخبار المجلس وأنشطته، كما يوجد بالموقع قسم تقديم الشكاوى عبر الإنترنت، متصل تلقائيًا بنظام إدارة الشكاوى الآلية في المجلس القومي لحقوق الإنسان، مما سيسهل عملية تقديم الشكاوى ومتابعتها من جانب المواطن المصري.ويوضح الموقع الإلكتروني أيض، عناوين فروع المجلس بمحافظات الجمهورية، وكيفية التواصل معها.