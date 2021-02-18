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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وداعًا «الدرعمى المتمرد».. المثقفون ينعون فتحي عبدالله

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:13 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، الشاعر فتحي عبد الله، بعد صراع طويل مع المرض، وسيجرى العزاء اليوم بقرية رملة الأنجب بمركز أشمون بالمنوفية.

فتحى عبد الله هو واحد من أهم شعراء قصيدة النثر، ينتمى إلى جيل الثمانينيات، تخرج فى كلية دار العلوم عام 1984، ثم سافر إلى العراق لمدة سنتين ليعود بعدها موظفا بهيئة الكتاب ثم مديرا لتحرير سلسلة (كتابات جديدة)، كما عمل بمجلة (القاهرة) إبان رئاسة غالى شكرى لتحريرها، قبل إغلاقها إثر وفاته، حتى حصل على منحة تفرغ خلال العام 2004.. وله كتابات نقدية بالعديد من الصحف والمجلات المصرى والعربية، ومن أهم أعماله: راعى المياه - هيئة الكتاب 1993، سعادة متأخرة - هيئة الكتاب 1998، موسيقيون لأدوار صغيرة - هيئة قصور الثقاف 2002، أثر البكاء - هيئة قصور الثقافة 2004.

أعرب العديد من المثقفين عن حزنهم لرحيل الشاعر فتحي عبدالله، ونعوه عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي بكلمات مؤثرة، تظهر مدى حبهم له، وحزنهم الشديد على وفاته، فالشاعر والكاتب اليمني محمد عبدالوهاب الشيباني كتب: "أنا حزين جدا.. صديقي الشاعر المتمرد والصعلوك النبيل (فتحي عبدالله) مات".

وتابع: في الآونة الأخيرة كتب مجموعة من النصوص الشعرية الجميلة، التي التمت في مجموعة سادسة أسماها "يملأ فمي بالكرز" وكتب دراسات نقدية منصفة عن كثير من المجاميع الشعرية الشابة، استحضر مجموعة من أصدقائه الذين أثَّروا فيه، والأهم نشر مجموعة كبيرة من المقالات الثقافية والسياسية النافذة التي عرَّت زيف المتكسبين والمتهافتين الصغار من أسماء محسوبة على النخبة الثقافية في مصر، وعرَّى الأنظمة العربية المنبطحة التي تلهث خلف التطبيع المذل.

وأضاف "كتب عن العراق التي احتضنته لسنوات وشعرائها الرائعين وكتب وكتب وكتب.. كتب بكثرة وشغف حميم وكأنه كان يستعجل رحيله المر، قبل أن نستطعم كرزات ديوانه الأخير الذي بشَّر بصدوره القريب قبل أيام.. أصدق التعازي وعظيم المواساة لأسرته وللوسط الثقافي في مصر والعراق والوطن العربي".

ونعاه الشاعر عمارة إبراهيم قائلا: رحم الله الشاعر والمثقف الصديق فتحي عبد الله الذي توفي اليوم، لن أنسى مواقفه المحترمة معي منذ بدايات حياتنا الأدبية، أما الشاعر عبدالرحيم طايع دون قائلا: في ذمة الله صديقنا الغالي الشاعر الكبير والمثقف المعتبر فتحى عبد الله، أشهد أنه كان راسخا صادقا ممن لا يخافون في الحق لومة لائم، ولم يكن يبحث عن مكسب شخصي بالمرة، وكان ينشر عطور أصدقائه من مصر وغيرها فوق ما يهتم بالحديث عن نفسه ومشاريعه الشعرية والأدبية.. سنحتفل بديوانه الأخير الذي كان أعلن عن قرب صدوره قبيل وعكته الصحية الأخيرة.. سنحتفل ونوقد شموعا ونشرب نخبه ونذكر محاسنه وما أكثرها؛ لأنه كان يحب الحياة ويتمسك بالأمل، بالرغم من معاناته المستمرة مع المرض وإحساسه الكبير الذي لا يفارقه بفساد الوسط الثقافي واستبداده.. من بين كل لقاءاتنا، لا أنسى سهرة قديمة جمعتنا مع أصدقاء مبدعين يمنيين في أثناء مؤتمر قصيدة النثر الأول بالقاهرة منذ زمن (منهم فتحي أبو النصر ومحمد عبد الوهاب الشيباني وعلي المقري).. حكينا يومها وغنينا وتجلى فتحي ورقص واستفاض في الفكاهة والمرح.. إنا لله وإنا إليه راجعون. في رحمة الله يا أخانا العزيز.

وبكلمات بسيطة مؤثرة نعاه الشاعر محمود قرني قائلا: "إنه يوم من أيام المحنة، لأنني عندما أنعي الشاعر الكبير ورفيق الرحلة فتحي عبدالله إنما أنعي نفسي"، وعبر الشاعر إبراهيم عبد الفتاح عن حزنه براحيل فتحي عبدالله قائلا: "الرسائل عادة لا تذكر الموتى
لكنهم يظهرون فى أوقات
متأخرة من الليل
كأن يغلق أبى خزانة الطعام
ويطمئن على نوم
أمى
وأنا ألهث
كمن هبط من أعالى
الجبال"
فتحي عبدالله..
ودعنا الدرعمى المتمرد.. أحد حراس الهوية الثقافية العربية وأحد رواد وخلصاء قصيدة النثر.. في رحاب الله ورحمته ورضوانه صديقي المبدع الكبير.

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