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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القضاء الإيراني يُصدر حكمًا بالسجن 13 شهرًا ضد صحفي لكشفه فساد

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:10 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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أصدر القضاء الإيراني، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن 13 شهرًا ضد الصحفي ياشار سلطاني، بتهمة نشر أكاذيب.

وجاء الحكم على خلفية نشر الصحفي أدلة تكشف وجود فساد في مجلس مدينة طهران، أثناء ولاية محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الحالي، وعمدة العاصمة السابق.

وقال محامي قاليباف، بحسب ما نقلت وكالة «فارس» التابعة للحرس الثوري، اليوم الخميس، إن المحكمة الابتدائية في طهران، دانت سلطاني بناء على شكوى تقدم بها قاليباف.

وكان الصحفي كشف ملفات فساد بملايين الدولارات في مجلس العاصمة، أثناء رئاسة قاليباف، عندما نشر عام 2017 وثائق وأدلة تشير إلى منح عقارات كبيرة للعديد من الأفراد والمنظمات بشكل غير قانوني.

بدوره، أكد محمد علي نجفي، رئيس مجلس طهران السابق، في تصريحات سابقة أن مليارات الدولارات من أموال البلدية اختفت خلال فترة قاليباف التي استمرت 12 عامًا.

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