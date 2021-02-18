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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الأرثوذكسية»: البابا غبريال الثالث صنع الميرون عام 1269

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:37 م
القبطية الأرثوذكسية
القبطية الأرثوذكسية
جرجس صفوت
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قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن زيت الميرون صنع للمرة الثالثة عشرة في مصر، جاءت على يد البابا غبريال الثالث.

وكان قد صنع المرات السابقة البابا أثناسيوس الرسولي، والبابا ثاؤفيلوس، والبابا مقار الأول، والبابا ثيؤفانيوس، والبابا مينا الثاني، والبابا إبرام بن زرعة السرياني، والبابا كيرلس الثاني، والبابا مرقس الثالث والبابا كيرلس بن لقلق، والبابا أثناسيوس الثالث ابن كليل.

وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن البابا غبريال الثالث هو البطريرك رقم 77 في تعداد بطاركة الكنيسة المصرية، بينما كانت المرة الثالثة عشرة التي صنع فيها الميرون في عام 1269، بالكنيسة المعلقة.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أكدت موعد إتمام طقس الميرون المُقدس، وقال "حليم"، إنه سيجرى طقس صنع زيت الميرون المقدس يومي 10 و11 مارس المقبل، مضيفًا أن «وهذه هي المرة الأربعون التي يصنع فيها "الميرون" في تاريخ الكنيسة، والمرة الثالثة في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث كانت المرة الأولى في عهد قداسته عام 2014 والثانية عام 2017».

وكانت الكنيسة قد أعلنت للمرة الأولى عن نيتها لإتمام طقس الميرون، عقب انتهاء أحدث جلسات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مع سكرتارية مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المعروف باسم المجمع المقدس.

وشارك في اللقاء المشار إليه الأنبا دانيال سكرتير المجمع وأسقف المعادي، والأنبا يوليوس أسقف عام كنائس مصر القديمة، والنائب الباباوي لكنائس الخليج، والأنبا غبريال أسقف بني سويف.

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