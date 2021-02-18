تحرير 7 محاضر متنوعة في حملة لرفع الإشغالات بالمنيا

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 7 محاضر متنوعة، خلال حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة حواجز الطرق التي أقيمت بالمخالفة من قبل المواطنين، بحي غرب المدينة، بالإضافة إلى متابعة الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وقال العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا إنه تم تنظيم حملات لرفع الإشغالات ومتابعة تطبيق الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بحي غرب المدينة بشوارع (سكة تلة، وطه السبع، والشوارع المحيطة بالمنطقة)، تم خلالها المرور على المقاهي والمطاعم والمحلات العامة، كما تم التنبيه على أصحاب أكشاك البقالة والباعة بعدم التعدي على حرم الطريق العام، وتم تحرير 7 محاضر للمخالفين.وأكد رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لإعادة الانضباط، وتيسير الحركة أمام المارة، والحفاظ على السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.