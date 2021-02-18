بيطري القاهرة يواصل حملاته ضد فيروس الوادي المتصدع للمواشي

واصلت مديرية الطب البيطري بالقاهرة، تحصين الأبقار والمواشى من حمى الوادي المتصدع، بناءً على خطة الإدارة للتحصين ضد الأمراض الفيروسية وخاصة مرض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع.جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، وتحت إشراف الدكتور شحاتة شنودة شحاتة مدير إدارة حلوان البيطرية.وقامت الدكتورة سحر مغربي رئيس قسم الوقاية بالإدارة، ومها جميل لطفي، والعامل خالد فراج عيد بتحصين عدد من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز بإدارة حلوان ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.وما زال العمل مستمرا حتى تنفيذ الخطة وتم عمل حملة إرشادية عن أهمية التحصين والترقيم والتسجيل.كما قامت المديرية بناءً على تعليمات الدكتور مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، باستمرار حملات التحصين، وقامت لجنة مكونة من الدكتورة منى فهمى مدير إدارة منشأة ناصر البيطرية، والدكتور مينا رئيس قسم الوقاية بالإدارة بحملة التحصين فى منطقة زرايب منشأة ناصر مع توعية وإرشاد المربين بأهمية التحصين للحفاظ على صحة الحيوان والإنسان وتوعيتهم لأهمية الترقيم والتسجيل للحيوانات.