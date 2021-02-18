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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تعرف على الفنانة التي انفصلت عن زوجها بعد «نصف قرن» من الزواج

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:07 م
الفنانة رجاء حسين
الفنانة رجاء حسين
إيمان ماهر
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أثارت الفنانة رجاء حسين، جدلا كبيرا على مواقع السوشيال ميديا، وذلك بعد إعلان انفصالها عن زوجها الفنان سيف عبدالرحمن.

وعن تفاصيل تلك الواقعة، قالت رجاء إنها تحملت الحياة الزوجية لمدة 51 عاما، بكل ما فيها من مشاكل وصعاب، إلى أن توفى ابنهما فقررت الانفصال.

وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن رجاء حسين.

-ولدت في محافظة القليوبية.

-انتقلت مع أسرتها للعيش في طنطا بحكم وظيفة والدها، ودخلت مدرسة "الست مباركة" الابتدائية، واستمرت حتى وصلت لمرحلة التعليم الثانوي في مدرسة "طنطا".

-التحقت بكلية الحقوق، ثم توفي والدها وبعد فترة قصيرة لحقت به والدتها، ثم إحدى شقيقاتها، فتفرغت لمجال التمثيل من أجل الإنفاق على تربية باقي إخوتها.

-انضمت إلى فرقة الريحاني عام 1958

-عملت في الإذاعة والتلفزيون كممثلة في المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية

- كما أنها لمعت من خلال مشاركتها في أعمال يوسف شاهين.

-عملت في السينما والتلفزيون منذ مطلع ستينات القرن العشرين، من أفلامها (أفواه وأرانب، حدوتة مصرية، المتوحشة، أبناء وقتلة)، وفي التلفزيون مسلسلات (الشهد والدموع، رحلة السيد أبو العلا البشري، المال والبنون، زيزينيا).

-أول ظهور سينمائي لها كان في فيلم "قلوب الناس" مع فاتن حمامة وأنور وجدي في عام 1954.

-اعترفت في لقاء سابق بأن زوجها خانها عدة مرات، لكنها صبرت عليه وتحملت في سبيل استمرار الأسرة، ولكنها لم تواجهه بهذا الأمر من قبل.

-في أكتوبر عام 2014 توفي العقيد "كريم"، الابن الأصغر للفنانة "رجاء حسين" عن عمر ناهز 43 عاما.

- توفى أثناء قيادته لسيارته على كوبرى 15 مايو وتعرض لهبوط مفاجئ بالدورة الدموية أدى إلى وفاته

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