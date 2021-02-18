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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انخفاض طلبات اللجوء إلى أوروبا جراء قيود السفر المفروضة بسبب كورونا

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:06 م
جريدة الدستور
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أعلن مكتب دعم اللجوء الأوروبي انخفاض طلبات اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل لأكثر من 30% خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، نتيجة للقيود الاحترازية على السفر بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح المكتب - وفقًا لشبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الخميس - أنه تم تقديم 461 ألفًا و300 طلب لجوء خلال 2020 مقابل 671 ألفًا و200 طلب تم تقديمهم في 2019، مشيرًا إلى أن نسبة طلبات اللجوء لأشخاص بلا عائل على مدار العامين وصلت إلى 4% من الطلبات المقدمة.

ولفت إلى أنه على الرغم من الجائحة، فإن سلطات اللجوء الوطنية أظهرت مرونة في استمرارية العديد من الأنشطة، مما أدى إلى انخفاض تراكم الطلبات المنتظر الموافقة عليها.

يُذكر أن أغلب طلبات اللجوء المقدمة في عام 2019 كانت للاجئين سوريين بنسبة 14%، تلاها طلبات مقدمة من لاجئين أفغان وفنزوليين وكولومبيين وعراقيين، وفقا لما أعلنه المكتب.

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