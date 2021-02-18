وزير قطاع الأعمال: لدينا 48 شركة خاسرة.. وهذه آليتنا للتعامل معها

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، عن خطة الوزارة للتعامل مع شركات قطاع الأعمال الخاسرة.وأضاف «توفيق»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه يوجد 48 شركة خاسرة نتيجة الإهمال في التطوير خلال العقود السابقة، موضحًا أن حجم الخسائر تجاوز 38 مليار جنيه، خسائر تراكميه من هذه الشركات بخلاف حجم المديونيات.وأشار إلى أنه «تم التعامل في الشركات وفقا لسياسة أينما كان هناك أمل في الإصلاح يتم التطوير، لذا تم التطوير في قطاعات الغزل والنسيج، والنصر للسيارات، والدلتا للصلب، ومصر للألومنيوم، وكيما وباقي الشركات يتم تطويرها بخلاف شركات المقاولات».ولفت إلى أن «عدد الشركات الأكثر تحقيقيًا للخسائر بلغ 26 شركة، تم التعامل مع نموذجين بالإغلاق وهما القومية والحديد والصلب، وذلك لإيقاف نزيف المال العام بينما هناك شركات تم التعامل معها بنظام الدمج لدعم هذه الشركات وانتشالها من الخسائر».وأكد أنه تم جراء العديد من عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة، خاصة إعادة الهيكلة الإدارية، والاستعانة بكوادر إدارية من شركات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه تم إعادة هيكلة الشركات فنيًا وإداريًا وماليًا، وتمت الدراسة الدقيقة لاستمرارية تشغيل الشركات الخاسرة.ونوه بأنه يتم تفعيل منظومة تسويقية جيدة على أعلى مستوى من الكفاءة وعلى قدر كبير من تحمل المسئولية، مؤكدا أن أحد أسباب وقوع خسائر على شركات قطاع الأعمال هو عدم وجود نظام تسويقي جيد يستطيع من خلاله دعم وانتشار المنتج الحكومي بالأسواق المحلية والعالمية.