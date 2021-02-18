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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«صبري موسى تفرد إبداعي وتميز إنساني».. ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:01 م
مكتبة القاهرة الكبرى
مكتبة القاهرة الكبرى
ايهاب مصطفى
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تنظم "مكتبة القاهرة الكبرى"، فى الرابعة مساء السبت المقبل، ندوة موسعة عن إبداع الكاتب الكبير صبري موسى تحت عنوان "صبرى موسى تفرد إبداعى وتميز إنساني"، وذلك احتفالًا بمرور 3 سنوات على وداع رائد روايات الرحلة وقصص الصحراء.

الندوة يتحدث فيها الدكتور شريف الجيار الأستاذ بكلية الآداب جامعة بني سويف، المخرج مجدى أحمد على والفنانة سميرة أحمد والكاتب رشاد كامل، بحضور زوجته الكاتبة والناقدة أنس الوجود رضوان، ومجموعة من محبيه، وتقدم اللقاء الإعلامية منال ماجد، ويدير اللقاء الكاتب أحمد السرساوى، ومدير الندوة ياسر عثمان.

يذكر أن المبدع الراحل صبري موسي كاتب روائي وصحفي وسيناريست، ولد بمحافظة دمياط 19 فبراير عام 1932، عمل مدرسًا للرسم لمدة عام واحد، ثم صحفيًا بجريدة الجمهورية، وكاتبًا متفرغًا في مؤسسة روز اليوسف، ومقررًا للجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة.

ترجمت أعماله لعدة لغات٬ ومن أشهر أعماله سيناريوهات أفلام: البوسطجي٬ الشيماء٬ قنديل أم هاشم٬ قاهر الظلام٬ رغبات ممنوعة٬ أين تخبئون الشمس.

ومن مجموعاته القصصية، القميص، وجهًا لوجه، حكايات صبري موسى، مشروع قتل جارة. ومن رواياته: حادث نصف المتر، فساد الأمكنة، السيد من حقل السبانخ.

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