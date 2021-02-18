رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سوهاج تستعين بجامعتها لإجراء بحوث دعم المشروعات التنموية

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:43 م
جريدة الدستور
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
طباعة
وقع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، بروتوكول تعاون مشتركًا، لدعم المشروعات التنموية والخدمية بنطاق المحافظة من خلال إجراء الدراسات والأبحاث لمتابعة ومراجعة المشروعات القائمة ودراسة المشاريع المستقبلية، وبحث أفضل السبل لتنفيذها بما يحقق خدمة المجتمع وتنفيذ سياسة الدولة وبرامجها التنموية المختلفة.

حضر توقيع البروتوكول أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، وكل من الدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة، والدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الصيدلة.

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره للدور الذي تقوم به الجامعة من خلال التعاون المثمر والبناء مع المحافظة، والذي يبشر بنتائج إيجابية لصالح المجتمع السوهاجي، لافتا إلى أنها شريك أساسي في مشروعات التنمية المستدامة على أرض سوهاج.

من جهته وجه الدكتور أحمد عزيز الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه الدائم لجميع أنشطة الجامعة، مؤكدًا على تسخير كافة إمكانيات الجامعة، والتعاون الدائم مع جميع الأجهزة التنفيذية ودعمها بكافة الخبرات العلمية التي تمتلكها؛ لصالح مشروعات التنمية بالمحافظة، مشيرًا إلى تقديم الجامعة الدعم العلمي والفني اللازم لكافة المشروعات، من أجل تحقيق المصلحة العامة، والتنمية المستدامة؛ لخدمة أهالي سوهاج.

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة تعتمد إسهامات منتدى شباب العالم منصة دولية لقضايا الشباب

السيسي لـ الدبيبة: سنقدم خبراتنا لليبيا للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

الصور

image description

تسليم أجهزة التابلت لمسئولي وحدة المتغيرات المكانية في أسيوط

image description

بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعي

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بمركز ساحل سليم

image description

جامعة أسيوط تعين 14 مدرسًا جديدًا

image description

حملات لكسح مياه الأمطار.. وسواتر ترابية في رأس البر بدمياط

الأكثر قراءة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

السيسي لـ الدبيبة: سنقدم خبراتنا لليبيا للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

أقدم حمض نووي في العالم مصدره فيلة ماموث في سيبيريا

الاتحاد الإفريقي يناقش أهمية التغذية المدرسية قبل الاحتفال القاري

أسهل الطرق للاستفادة من تسجيل إحلال السيارات الملاكي لعام 2021.. إليك الرابط والخطوات

تعرف على مواعيد قطارات طنطا القاهرة اليوم الخميس 18 فبراير 2021

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرتالفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الحب)
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
المزيد

الثقافة

السبت.. نادي سينما الكارتون المصري بالهناجر

وداعًا «الدرعمى المتمرد».. المثقفون ينعون فتحي عبدالله

«صبري موسى تفرد إبداعي وتميز إنساني».. ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى

التنسيق الحضاري يعقد محاضرة «مجاورة الـ15 دقيقة» عبر زووم