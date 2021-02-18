ضبط 11 ألف اسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء في الجيزة

أكدت هالة غريب، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة،شن حملات رقابية مكثفة على مستودعات البوتاجاز للتأكد من عمليات التوزيع بالأسعار الرسمية وعدم التصرف فيها أو التلاعب في الأسعار، لأنها سلع مدعمة وسلع استراتيجية يأتي ذلك لضمان وصولها إلى مستحقيها.وأضافت وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن الحملات الرقابية استهدفت بعض المستودعات وتمكنت من ضبط 11 ألف اسطوانة في أحد المستودعات قبل بالتصرف بها في السوق السوداء، وتم على الفور تحرير محضر بالواقعة ومحاسبة صاحب المستودع.