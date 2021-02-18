محافظ المنيا يسلم 26 جهاز عروسة ليتيمات من «تحيا مصر»

سلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، 26 جهاز عروسة للفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج، ضمن المبادرة الرئاسية "دكان الفرحة"، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وينفذها صندوق "تحيا مصر".وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للفتيات بالزواج السعيد، داعيا الله عز وجل أن تكون حياة زوجية تملؤها السكينة والمودة والأمان، وتوجه بخالص الشكر والتحية لصندوق تحيا مصر، للدور المجتمعي الذي يقوم به، لتنفيذ ورعاية عدد من المبادرات في محافظة المنيا، منها مبادرة "نور حياة" و"أطفال بلا مأوى"، وكذلك مبادرة "دكان الفرحة"، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم ومساندة الأسرة المصرية والمحافظة على كيانها وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلها.وأشاد محافظ المنيا في كلمته بالدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وبخاصة صندوق تحيا مصر في رعاية الأيتام وغير القادرين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، مؤكدا أن مبادرة "دكان الفرحة" تهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، حيث تجسد تلك المبادرة أسمي معاني التكافل الاجتماعي، ودور صندوق "تحيا مصر"، وقوته في دعم الدولة ودعم المواطنين، لما يقدمه من مساعدات للمجتمع، وتلبية للاحتياجات الضرورية لأهالينا في القرى والمراكز.واستمع المحافظ خلال اللقاء لعدد من مطالب واقتراحات الأهالي، حيث أكد على أهمية تبني ثقافة العمل الحر، من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للأسر الأولى بالرعاية وتلبية الاحتياجات الضرورية للبسطاء ومحدودي الدخل، لتوفير "حياة كريمة".