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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

التنسيق الحضاري يعقد محاضرة «مجاورة الـ15 دقيقة» عبر زووم

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:55 م
المهندس محمد أبوسعدة
المهندس محمد أبوسعدة
آلاء حسن
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عقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، أمس الأربعاء، محاضرة عبر برنامج "زووم"، بعنوان "مجاورة الـ15 دقيقة"، وهي محاضرة علمية، تناقش كيفية الوصول إلى كثافة عمرانية قابلة للحياة وأحياء آمنة وصالحة للعيش اجتماعيا واقتصاديًا وتحقق المرونة والاستمرارية اللازمه في ظل التحديات المعاصرة؛ وذلك في إطار مجهودات الجهاز لتعزيز قيم الجمال وتنمية الوعي الثقافي والعلمي لدى الشباب وتحسين كفاءة مهندسي المحافظات والأحياء ومهندسي القطاع العام والخاص.

حاضر في الندوة الدكتور حسام الوعر، أستاذ التخطيط والتصميم الحضري بكلية التخطيط الحضري والعلوم الاجتماعية بجامعة داندي بالمملكة المتحده، الذي ألقى الضوء على أحدث النظريات في تصميم المجاورة السكنية التي هي أساس تكوين المدن وأهمية التنوع في الخدمات ومستويات الإسكان بها، بما يحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية ويخفف عبء الإنفاق الحكومي على كافة قطاعات الدولة.

وناقشت الدكتورة رانيا بيومي سالم، خبير ومهندس تخطيط عمراني، تلك النظريات وما هو قابل للتطبيق على واقعنا وتحت ظل التحديات التي تواجه الدولة في ظل الظروف التي يمر بها العالم، وأدارت الندوة المهندسة هبة الله يوسف، مدير عام تخطيط المشروعات بالجهاز القومي للتنسيق الحضارى، موضحة دور الجهاز ومجهوداته تحت مظلة الأهداف التي تضعها الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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