«الزراعة» تطمئن على زراعة القصب بالشتلات في الصعيد

زار الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، يرافقه الدكتور مصطفى عبدالجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، والدكتور أيمن حسني، مدير معهد المحاصيل السكرية وبعض قيادات وزارة الزراعة والمركز، محافظات الصعيد بداية من أسوان حتى المنيا، لتفقد المحاصيل الشتوية والاطمئنان عليها خلال هذه الظروف الجوية السيئة التي تشهدها البلاد حاليا.وتابع سليمان زراعة محصول القصب في محافظات الصعيد والتي يتم زراعتها بنظام الشتلات وباستخدام أساليب الري الحديث الأمر الذي يسهم في زيادة إنتاجية الفدان من 40 حتى 60 طن، كما يسهم في ترشيد المياه وتخفيض تكاليف الإنتاج والمكافحة وأيضا توفير الأسمدة.وعقد رئيس مركز البحوث الزراعية أيضا عدة اجتماعات وندوات مع الباحثين والمزارعين لتوعية بأهمية المشروع القومي لتطوير الري، في إطار توجه الدولة باستنباط أصناف جديدة وأساليب زراعية حديثة للمحاصيل شرهة المياه.