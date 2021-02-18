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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة القاهرة تواصل رفع كفاءة حديقة الطفل بمدينة نصر

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:55 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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تفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة للأعمال اليومية لتطوير حديقة الطفل بمدينة نصر، لأعمال الإنارة والتجميل والدهانات وتركيب الأسوار.

وكلف اللواء إيهاب الشرشابى رئيس الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة الورش الإنتاجية وقسم النجارين بالورش الإنتاجية بتصنيع وتركيب البروجولات، وشدد رئيس الهيئة على نجاز تلك الأعمال على وجه السرعة.

وتشمل أعمال التطوير بحديقة الطفل إقامة نظام رى جديد وحديث وإعادة توزيع الكهرباء وتغيير البردورات وإعادة تطوير الممشى الداخلى ورصف جميع الطرقات ببلاطات الإنترلوك وتقليم الاشجار والنخيل ودهان الأسوار الخارجية والبردورات وزيادة المزروعات.

كما تشمل أعمال التطوير رفع كفاءة المقاعد واستعواض التالف منها وتغيير اللافتات الإرشادية بالحديقة وعمل برجولات جديدة وإعادة توزيعها مع الحفاظ على المسطحات الخضراء.

يذكر أن حديقة الطفل تقع على مساحة ٢٠ فدانا بين شوارع مكرم عبيد وأبو داوود الظاهرى وأحمد فخرى وعبد الرازق السنهورى بمدينة نصر، وتعد متنفس لأهالى المنطقة، كما تضم ملاهى وكافيتريات وملاعب لألعاب الشارع.

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