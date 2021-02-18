بعد عمر من الزواج.. رجاء حسين تفضل العزوبية وتقرر الانفصال

فاجأت الفنانة القديرة رجاء حسين، جمهورها بخبر انفصالها عن زوجها الفنان سيف عبدالرحمن، بعد عمر من الزواج دام لمدة 51 عامًا، مما صدم الجميع ما الذي يجعل سيدة بعمر رجاء حسين تطلب الطلاق؟.وقالت الفنانة خلال حلولها ضيفة على برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" أمس أنها انفصلت عن زوجها الفنان سيف عبدالرحمن بعد وفاة ابنهما، وذلك بناء على طلبها.وأكدت أنها تحملت الحياة الزوجية لمدة 51 عامًا، بكل ما فيها من مشاكل وصعاب، إلى أن توفى ابنهما فقررت الانفصال، وأشارت إلى أنها حاليًا على علاقة طيبة بطليقها ووصفته بالرجل الطيب والمحترم، حتى عندما تزوج امرأة أخرى هي على تواصل معها ومقربة لها.