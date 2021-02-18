محافظ بورسعيد يناقش إجراءات وسبل تسهيل نقل محصول البنجر

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، لقاء موسعا مع عدد من مزارعى بنجر السكر بالمحافظة، وذلك لمناقشة الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة لنقل محصول البنجر من بورفؤاد لبورسعيد وسبل التيسير على المزارعين، وكذلك مناقشة الإجراءات التنسيقية بين المحافظة والجهات المعنية المختلفة.وذلك فى إطار خطة المحافظة لزيادة إنتاجية محصول بنجر السكر، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والأستاذ عبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد حلمي المستشار الزراعي للمحافظة وممثلى مزارعي سهل الطينة. والجهات الأمنية المختصة.واستعرض محافظ بورسعيد، الإجراءات التنسيقية المتعلقة بنقل المحصول الزراعى للبنجر عبر أنفاق بورسعيد، وذلك فى إطار توجهات الدولة بتنمية سيناء وزيادة الرقعة المزرعة، وأوضح المحافظ أن مساحة الرقعة المنزرعة من محصول البنجر تتعدى ٣٥ ألف فدان على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار خطة دعم القطاع الزراعى لتوفير مخزون كافى من المحاصيل الزراعية المتنوعة، لتلبية احتياجات السوق داخل المحافظة.وأكد محافظ بورسعيد أننا نهدف لتحقيق أعلى إنتاجية من زراعة بنجر السكر، ونوفر كافة الدعم للمزارعين وشركات السكر من أجل تذليل العقبات التى تسهم فى تنمية القطاع الزراعى.وقال اللواء عادل الغضبان، إن المحافظة سوف تساعد فى نقل محصول البنجر إلى مصانع السكر وتذليل كافة العقبات فى هذا الشان، كما تسهم فى توفير الأسمدة ومتطلبات المزارعين، موضحا أننا نهدف لتشجيع تنمية سيناء، والاستفادة من إنتاجية أراضى سهل الطينة والتى توفر أعلى إنتاجية من محصول البنجر، ونقدم كافة التسهيلات اللازمة للارتقاء بالمجال الزراعى ببورسعيد على غرار كافة المشروعات.