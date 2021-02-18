ضخ 5 آلاف طن دقيق بالمخابز والمستودعات في مطروح

أعلن المهندس حسن كمال الشيباني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، عن توفير حصص من الدقيق من المطاحن للمخابز لتكفي لمدة 3 أيام، بالإضافة إلى توفير أرصدة احتياطية من الدقيق في المطاحن لتتراوح مابين 5 إلى 9 أيام، لتكفي الاحتياجات للمخابز البلدية، لافتا إلى أن هناك انتظام في إنتاج الخبز.وأضاف الشيباني، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه يتم توزيع بين 4 إلى 5 ألاف طن دقيق من المطاحن شهريا على نحو 135 مخبزا و127 مستودعا، مشيرا إلى أنه يتم توزيع حصص الدقيق من المستودعات في المناطق التي تخلوا من المخابز بواقع متوسط 10 كيلو جرامات للفرد الواحد على البطاقة الواحدة، مؤكدا أن قيمة صرف الدقيق من المطاحن بواقع 10 ملايين جنيه على أصحاب المخابز البلدية والمستودعات شهريا.