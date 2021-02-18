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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تسليم أجهزة التابلت لمسئولي وحدة المتغيرات المكانية في أسيوط

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:48 م
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
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شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط توزيع أجهزة التابلت والطابعات وأجهزة الكمبيوتر على مسئولي وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والأحياء، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير الوحدة تماشيًا مع سياسة الدولة في ميكنة جميع القطاعات من خلال إنشاء قواعد بيانات لجميع أملاك الدولة والأملاك الخاصة وطبقًا لما تقوم به وحدة المتغيرات المكانية من التعامل بالإحداثيات وتوقيعها على برنامج "ARC MAP  - Google earth" وما تقوم به وحدة البنية المعلوماتية من إعداد الخرائط لتمكين متخذي القرار من متابعة تنفيذ المشروعات المختلفة للاستفادة من قاعدة البيانات التحليلية عن جميع المشروعات التي تقوم بها الدولة والخرائط التي يتم تحديثها بصورة يومية.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لشهر فبراير بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة المساعد والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة والعميد محمد اسماعيل المستشار العسكري للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

حيث استعرضت المهندسة فاطمة عبدالحليم سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة دور الوحدة ومراحل التطوير التي تمت وتدريب الكوادر التي تعمل بالمراكز والأحياء مشيرة إلى إنه تم توزيع أجهزة التابلت والطابعات وأجهزة الماسح الضوئي على جميع المراكز والأحياء بالمحافظه حيث تم ربط وحده المتغيرات بالمساحة العسكرية وتم استلام  أول تقرير بالأمس من المساحة العسكرية هذا بالإضافة إلى ميكنة كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالوحدة والمتابعة المستمرة لكافة التعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة وجميع مخالفات البناء بصفة يومية.

وأشار المحافظ إلى أن المجلس التنفيذى للمحافظة وافق خلال جلسته على ضرورة أن تكون هناك موافقة لوحدة البنية المعلوماتية المكانية المتمثلة في وحده المتغيرات المكانية من ضمن الموافقات اللازمة لاستخراج التراخيص الخاصة بالمشروعات التي سيتم تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة أو قرارات التخصيص عند اختيار المواقع لإقامة مشاريع عليها أو تطويرها لتحقيق أهداف البنية المعلوماتية المكانية ووحدة المتغيرات المكانية في عمل خريطة رقمية للمحافظة.

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تسليم أجهزة التابلت لمسئولي وحدة المتغيرات المكانية في أسيوط

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