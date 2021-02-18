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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

هيئة نظافة القاهرة تتعامل مع تساقط الأشجار نتيجة الطقس السيئ

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:50 م
تساقط الأشجار
تساقط الأشجار
مصطفى عبدالله
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تفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، عمل أفرع الهيئة في تصريف مياه الأمطار وتعامل الأفرع في الشكاوى لأماكن تجمع مياه الأمطار تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لجميع الأجهزة التنفيذية لمتابعة سوء الأحوال الجوية وتجمع مياه الأمطار.

وأسفرت الرياح القوية أمس عن تساقط عدد من الأشجار بشوارع محافظة القاهرة، وتعاملت هيئة نظافة القاهرة مع سقوط شجرة بمقاطع شارع روض الفرج مع شارع فخرالدين.

وتعاملت أجهزة الهيئة مع سقوط شجرة بحديقة بشارع أحمد حلمي وقيام عمال الحدائق برفع مخلفاتها.

كما تم التعامل مع سقوط شجرة فيكس أمام كبابجى شاهين بفعل الرياح والأمطار، والتعامل مع سقوط شجرة فيكس أمام 86 الترعة الشرقى.

وواصلت الهيئة تعاملها مع الأشجار المتساقطة ورفع مخلفتها، وقامت الهيئة بالتعامل مع سقوط شجرة 25 محمد الخلفاوى بفعل الرياح والأمطار .

كما تم التعامل مع احتراق 4 شجرات 3 توت و1 إنترلوبيوم بشارع الترعة أمام مدرسة أم المؤمنين، نتيجة احتراق غرفة سكنية من الخشب.

وتم التعامل مع سقوط شجرة بـ19 شارع معهد ناصر برج ب.

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