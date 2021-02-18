إزالة حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمطاي بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمساحة 3 قيراط ونصف، وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.قال خالد عبد الرءوف رئيس مركز ومدينة مطاي، إن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برصد كافة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويل المخالفات للنيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.وحذر رئيس المركز من قيام المواطنين بالبناء المخالف بدون ترخيص أو العشوائي سواء على أراضي أملاك الدولة أو الزراعية أو الخاصة بدون الحصول على التراخيص اللازمة، مشددا على استمرار حملات التصدي للتعديات والبناء المخالف وتطبيق القانون بكل حسم وحزم.