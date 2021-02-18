80 وفاة و8066 إصابة جديدة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس تسجيل 80 حالة وفاة و8066 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و550 ألف حالة.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع ليصل إلى 59 ألف و264 حالة.وأشارت إلى أن 3679 من المصابين في وضع حرج، بينما تجاوز عدد المتعافين المليون و324 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).