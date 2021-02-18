الهوارى: إذن سفر نواب الشيوخ حماية لهم وللأمن القومي

قالت النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إنها تؤيد المادة 234 من لائحة مجلس الشيوخ والتي تلزم الأعضاء بإخطار رئيس المجلس بالجهة التي يرغبون في السفر إليها وله حق الاعتراض.وأضافت الهواري، في بيان، أن المادة 234 من لائحة مجلس الشيوخ قيدت عملية خروج عضو مجلس الشيوخ خارج البلاد ونصت على أن رئيس المجلس له حق الاعتراض، مؤكدة أن هذا القيد حماية للنائب بالخارج لأنه من الممكن أن يسافر ويجد بعض التدخلات من منظمات غير مرخصة سيكون في هذه الحالة مسؤول عن أفعاله، حتى لو كانت هذه المنظمات خارج الحدود.وأكدت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن حصول عضو مجلس الشيوخ على إذن للسفر خارج مصر من رئيس مجلس الشيوخ يمثل مظلة حماية له حتى عودته من الخارج، لأنه من الممكن عند سفر العضو للخارج أن يتم عمل فخ له من منظمة أجنبية تدخله في مشاكل يكون لها تأثير على الأمن القومي المصري.جدير بالذكر أن المادة 62 من الدستور تنص على حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.