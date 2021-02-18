برلماني في البحيرة يطالب بإنشاء خط نهري بترعة المحمودية

طالب النائب محمود عادل شعلان، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير، بإنشاء خط نهري بترعة المحمودية لتخفيف العبء عن أهالي المحافظة.وقال عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم: "إيمانًا منًا بعودة كفر الدوار لطابعها الحضارى ورفع العبء عن أهالينا وحرصًا منا على تخفيف الزحام بالدائرة، فإنني تقدمت بطلب للفريق كامل الوزير وزير النقل والموصلات واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بإانشاء خط نهرى بترعة المحمودية، يبدأ من عزبة الشيخ التابعة لمركز كفر الدوار، مرورًا بجميع القرى التي تقع على ضفاف ترعة المحمودية، بنطاق مركزي دمنهور وأبو حمص من خلال إنشاء محطات ثابتة بجميع القرى".وأكد شعلان، أن مشروع الخط النهري سيساعد تخفيف العبء على الطرق الزراعية وإحداث سيولة مرورية، هذا بالإضافة لربط المراكز والقري ببعضها من خلال الخط النهري.