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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن»: تعاملنا مع 78 حالة بلا مأوى خلال موجة الطقس السيئ

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:42 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن فرق التدخل السريع التابعة للوزارة تعاملت مع 78 حالة بلا مأوى في مختلف محافظات الجمهورية على مدار اليومين الماضيين، في ظل توجيهات الوزيرة نيفين القباج برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيىئ.

وأكدت الوزارة، فى بيان، أن فريق التدخل السريع المركزي بالقاهرة الكبرى قام بالبحث عن الأشخاص فاقدي المأوى، حيث تم دراسة حالة 55 شخصا وأسر لديها أطفال متواجدين بالشارع، وتم نقل حالتين إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية وتوزيع 33 بطانية لمن رفض الانتقال لدور الرعاية الاجتماعية.

وأشارت إلى أن فريق التدخل السريع بمحافظة البحيرة أنقذ مواطنا بلا مأوى، يبلغ من العمر 62 عاما، حيث نجح الفريق بإقناعه للانتقال لإحدى المستشفيات لخطورة حالته الصحية، وذلك بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، كما تعامل الفريق مع 3 أشخاص بلا مأوى ورفضوا الانتقال لإحدى دور الرعاية الاجتماعية.

ومن جانب أخر، أنقذ فريق التدخل السريع بمحافظة بورسعيد 3 حالات بلا مأوى يمتهنوا التسول، حيث تم إقناعهم بالتوجه للوحدات الاجتماعية والحصول على خدمات الوزارة، كما نجح فريق التدخل السريع بالإسكندرية في إنقاذ شخصين بلامأوى وتم نقلهما لاحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وفي كفر الشيخ، تدخل فريق التدخل السريع عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحالة بلا مأوى يفترش الرصيف ومعه خمسة أطفال، حيث تم تحرير محضر شرطة والعرض على النيابة العامة كون الأب غير مؤتمن ويعاني من مرض نفسي، وعليه تم استقبال الأطفال بمؤسسة تربية البنين والبنات وتم إيداع الأب مستشفى الأمراض النفسية، كما تعامل الفريق مع حالة رجل مسن في العقد السابع من العمر يمتهن التسول منذ سنوات ورفض الانتقال لإحدى دور الرعاية الاجتماعية، كما كثف فريق التدخل السريع بمحافظة بني سويف النزول الميدانى، حيث تعامل الفريق مع 5 حالات لأشخاص بلامأوى وتم نقل حالتين لإحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وأكدت أنه في محافظة أسيوط، نجح الفريق فى إقناع سيدة مسنة لاستقبالها بإحدى دور الرعاية الاجتماعية كانت تقيم في مكان غير آدمي، كما نجح فريق التدخل السريع بالأقصر فى نقل مسنة تفترش الرصيف بلا مأوى وتم استقبالها بدار رعاية إجتماعية.

والجدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل.


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